Архієпископ погрожує Януковичу земним судом

Архієпископ Черкаський і Канівський СОФРОНІЙ (Черкаська єпархія УПЦ) заявив про свій намір звернутися до суду за використання його в агітаційному ролику кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА без згоди священика.

Про це він заявив в інтерв’ю черкаській газеті "Прес-центр". За його словами, демонстрацією агітролика йому завдано неабияких моральних збитків. Як сказав владика СОФРОНІЙ: "Яке хтось має право без мого дозволу і відома робити агітаційний матеріал і показувати його на всю Україну? Після перегляду цього ролика, в багатьох склалося враження, що я нібито благословляю кандидата у Президенти В.ЯНУКОВИЧА".

На думку митрополита СОФРОНІЯ, цей ролик є сфабрикованим: "Років п’ять тому прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ відвідував наш собор, і я приймав його так, як належить приймати керівника уряду – повів у храм, розповів про собор. Це було відзнято". Митрополит Черкаський і Канівський СОФРОНІЙ наголосив, що церква залишається поза політикою.