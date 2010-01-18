Співочі агітатори Тимошенко чекатимуть «своїх бонусів»

Співачка Руслана ЛИЖИЧКО стверджує, що агітаційний тур на підтримку кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО не був побудований на фінансовому аспекті.

Про це вона заявила в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Ми будемо чекати своїх бонусів… дивідендів, - сказала виконавиця. - Це буде у вигляді ефіру на телеканалах, радіо. Це, ми сподіваємося, що буде і подальший розвиток, і концертна діяльність. Але в цьому турі, ми домовилися, що фінанси не присутні». Р.ЛИЖИЧКО стверджує, що агітувала за Ю.ТИМОШЕНКО через особисті симпатії до неї, «абсолютно емоційні».

Виконавиця сказала, що не хоче бачити Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом через свої людські мотивації. Вона розповіла, що в 2004 році, коли після перемоги на Євробаченні її призначили радником В.ЯНУКОВИЧА, їй погрожували, що привезуть на зустріч з ним у багажнику, оскільки вона відмовлялася їхати.

Співачка стверджує, що Віктор ЮЩЕНКО її «кинув», використавши її віру «найнеправильнішим, найнижчим» способом. Після цього вона не вірить красивим розмовам і до будь-якого політика намагається зберегти рівне ставлення.