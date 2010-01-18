Ставнійчук не радить ставити хрест на Ющенкові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має обдумати ситуацію після програшу на виборах та визначитися щодо свого майбутнього в політиці, заявила в ефірі телеканалу ТВі заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

«Неперемога на виборах для діючого Президента – це непроста ситуація», - визнала М.СТАВНІЙЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі ТВі.

Водночас, вона запропонувала не поспішати «ставити крапку на політичній кар’єрі В.ЮЩЕНКА».

«На цьому етапі важливо захистити те, що він вибудовував для цієї держави», - сказала вона і додала, що В.ЮЩЕНКО завжди залишиться Президентом, бо цей статус закріплюється пожиттєво.

Водночас, М.СТАВНІЙЧУК переадресувала запитання керівникам виборчої кампанії чинного Президента щодо того, чому В.ЮЩЕНКО критикував Юлію ТИМОШЕНКО і додавав голосів Віктору ЯНУКОВИЧУ. «У мене були свої зауваження і по перебігу і по підходах до виборчої кампанії», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

На її думку, «ця поразка дасть можливість тим, хто дивився в різні боки, але рухався в одному напрямку, консолідуватися. Не кожна поразка є початком кінця, можливо, поразка буває і початком перемог. Можливо, потрібна нова конфігурація в команді (ЮЩЕНКА), нова тактика».

М.СТАВНІЙЧУК не виключає, команда В.ЮЩЕНКА піде на дострокові парламентські вибори, бо провести фракцію до Верховної Ради має шанс кожен, хто отримав більше 3% голосів на цих президентських виборах.

«За тією системою цінностей, яку він захищає, він дійсно може виглядати як батько нації, інше питання, що коло батька нації має стояти дієва прагматична команда», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК.

Щодо другого туру президентських виборів заступник глави Секретаріату наголосила: «Глава держави у такий складний виборчий період залишається главою держави, а відтак - гарантом чесного виборчого процесу».

За словами М.СТАВНІЙЧУК, у В.ЮЩЕНКА немає намірів залишитись Президентом всупереч результатам виборів у разі сценарію судового оскарження виборів після другого туру: «Не думаю, що в нього є такий настрій і таке переконання».