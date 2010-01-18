До Колеснікова закралася підозра, що членів ЦВК Грузії клонують

Сьогодні громадяни Грузії, яких Центральна виборча комісія не зареєструвала спостерігачами на виборах Президента України, повертаються додому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу у Києві.

За його словами, на сьогодні на 18 і 20 години замовлені два чартерних авіарейси за маршрутом «Донецьк-Тбілісі», якими грузинські громадяни залишать територію України.

Б.КОЛЕСНІКОВ також спростував повідомлення деяких українських політиків про те, що 300 осіб зі складу грузинської делегації є співробітниками Центральної виборчої комісії своєї країни, а тому мають високий професійний рівень для виконання обов’язків спостерігачів.

Натомість народний депутат заявив, що у складі ЦВК Грузії лише 13 членів і 89 співробітників.

«Чи вони клонують їх, чи це брехня», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

Після цього Вищий адміністративний суд України ухвалив рішення, яким рекомендував Центральній виборчій комісії розглянути питання про реєстрацію грузинських спостерігачів на виборах Президента України.

17 січня ЦВК не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.