Янукович обіцяє колишнім суперникам втішний приз

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у своїй діяльності на посту глави держави врахує деякі програмні засади інших кандидатів, які не потрапили у другий тур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Коментуючи отримані попередні результати голосування у першому турі, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що вони для нього не виявилися несподіваними.

Він вкотре наголосив, що близько 70% українців проголосували проти чинної влади, адже потребують змін.

«Ці зміни уже будуть після другого туру. Безумовно, я пропонуватиму, щоб ми програму подальшого розвитку України втілювали разом з іншими кандидатами, які не пройшли у другий тур, але отримали значну підтримку суспільства», - заявив кандидат у президенти.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що готовий частково включити програмні засади інших кандидатів у свою програму діяльності на посту глави держави. «А виборці, які голосували за інших кандидатів, повинні зрозуміти, що їхні голоси не пропали», - підкреслив лідер Партії регіонів.

Він вкотре наголосив, що “українцям набридлі пусті обіцянки, люди втомилися від постійної брехні”. “А наші сусіди хочуть мати справу із надійними і передбаченими партнерами”», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.