Лук'яненко: Тимошенко має зупинити антиукраїнську орду

Видатний діяч українського національного руху, Герой України Левко ЛУК’ЯНЕНКО закликає українців у другому турі президентських виборів голосувати за Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у зверненні Л.ЛУК’ЯНЕНКА, переданому УНІАН.

На його думку, Партія регіонів готується до фальсифікацій результатів виборів. Л.ЛУК’ЯНЕНКО закликає громадян обов’язково прийти на виборчі дільниці й проголосувати, “щоб за вас це не зробили фальсифікатори”. “Не віддайте владу тим, хто не дбає про Україну та її громадян, а лишень про самих себе!”, - просить він.

Також Л.ЛУК’ЯНЕНКО закликає українців не голосувати за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Не слухайте тих, хто радить 7 лютого залишитися вдома. Низька явка виборців на Заході та в Центрі вигідна ЯНУКОВИЧУ, бо тоді спантеличені його пропагандою мешканці Сходу та Півдня прийдуть дисципліновано на дільниці та складуть ту більшість, яка потрібна для перемоги ЯНУКОВИЧА”, - зазначає Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

Він також радить не голосувати у другому турі виборів проти обох кандидатів – Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА. “Це так само спеціальна технологія ЯНУКОВИЧА для Західної та Центральної України. Тут хай проти обох, а в його рідних краях – за нього, „рідного”, за ЯНУКОВИЧА”, - зауважив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, немає кандидата у президенти „проти обох” - є В.ЯНУКОВИЧ і є Ю.ТИМОШЕНКО, і Президентом стане хтось один з них. “Хто саме, залежить від нас з вами”, - наголосив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.

Він пошкодував, що демократичні сили не спромоглися визначити єдиного кандидата. “За них це зробили виборці. До другого туру вони просунули Юлію ТИМОШЕНКО. Я давно її знаю. Мені добре відомі її сильні й слабкі сторони, її добрі якості й якісь недоліки. Але нині мова про важливіше. Доля обрала саме цю жінку, аби дати шанс зупинити навалу антиукраїнської орди на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ”, - підкреслив Л.ЛУК’ЯНЕНКО.