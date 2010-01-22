У ЄЦ кажуть, що Верховна Рада теж потребує незалежного оцінювання

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що парламент потребує “незалежного оцінювання відкритими списками”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Передвиборча лихоманка, на жаль, недобре пожартувала над очікуваннями мільйонів освітян, учнів та їхніх батьків», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи підсумки розгляду в парламенті в другому читанні законопроекту №4241, яким передбачено впровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та встановлення відповідальності за зловживання у даній сфері.

«Для унормування ключових досягнень освітньої реформи забракло близько 20 голосів народних обранців. Послідовності фракції Блоку Литвина, що вкотре підтримала позицію освітян у Верховній Раді, цього разу виявилося замало. Як і в березні цього року при розгляді аналогічного урядового проекту, хтось із нардепів не добіг до сесійної зали з буфету, а хтось так і не встиг доїхати з регіонів, де готував електорат до другого туру президентських виборів», – зазначила народний депутат.

«Продовжує дивувати підхід КПУ і ПР, які тільки з їм зрозумілих причин вкотре не голосують за ЗНО. Важко уявити, як вони пояснюватимуть таку позицію 80% українцям, які підтримують зовнішнє тестування, і 72% абітурієнтам, які сподіваються на нього як на ефективну протидію корупції при вступі», – зауважила голова підкомітету з питань базової освіти профільного комітету парламенту.

За словами політика, подібне голосування народних обранців, що було 10 місяців тому, коли проект №4241 підтримали у першому читанні, вкотре змушує замислитися над здатністю нинішнього складу Верховної Ради відповідати на ключові виклики сьогодення, у тому числі освітньої реформи. «Лише невідкладне впровадження виборчої реформи, ініційованої “Єдиним Центром”, що передбачає голосування за відкритими списками, поверне у владу професіоналів, здатних не лише перейматися проблемами громадян, а й ефективно їх розв’язувати», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.