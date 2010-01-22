Росія скоро заговорить з Україною мовою ультиматумів?

Заступник директора Інституту історії України НАНУ Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ вважає, що скоро Росія заговорить з Україною мовою ультиматумів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у “Главред-медіа”.

“Зараз мова йде про те, щоб наблизити Україну до Росії, і це загроза, яка нависає над нами”, сказав С.КУЛЬЧИЦЬКИЙ.

На його думку, з 2000 року Кремль дуже сильно прицілився на Україну, і в майбутньому можуть виникати різні неприємні ситуації. Наразі невідомо, як поведуть себе наші високопосадові особи, коли Росія заговорить мовою ультиматумів, додав експерт.

С.КУЛЬЧИЦЬКИЙ переконаний, що майбутній Президент України має дуже обережно ставитись до сучасної Росії. “До того ж необхідно відстоювати наші національні інтереси”, - додав він.

На думку С.КУЛЬЧИЦЬКОГО, Україна, по-суті, розпадається.

“Це не вина ТИМОШЕНКО. Може, це вина ЮЩЕНКА, бо він Президент. ЯНУКОВИЧ зараз в іпостасі опозиційної сили, і до нього особливих претензій немає, але “помаранчева” команда виявилась зовсім не командною від самого початку”, - зазначив С.КУЛЬЧИЦЬКИЙ.

Також він вважає, що ті, хто вважає себе прихильником європейських цінностей, опинилися у невигідній ситуації.

“Європа від нас відвертається. І як би ми туди не стукали, найближчі роки, поки у нас не буде якийсь порядок, нічого з Європою не вийде”, - сказав С.КУЛЬЧИЦЬКИЙ.