Партія Ющенка вже «наїлася» політичними блоками?

Партія «Наша Україна» на парламентські вибори піде самостійно, заявляє керівник Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», в інтерв’ю «5 каналу» він сказав, що діючий Президент Віктор ЮЩЕНКО продовжить займатися активною політичною діяльністю і поведе «Нашу Україну» на місцеві та парламентські вибори.

«Той, хто ввійде у парламент, не тільки має шанс стати прем’єр-міністром, для нього є досяжними будь-які посади в державі. ЮЩЕНКО був, є і залишиться активним в українській політиці на найближчі роки», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Також він зауважив, що у В.ЮЩЕНКА є одна політична партія – «Наша Україна», яка на парламентські вибори піде самостійно.

«Усі рішення, прийняті установчими зборами, з’їздами, радами, зобов’язують «Нашу Україну» йти на парламентські вибори лише як самостійну партію. Засідання політради ще раз підтвердило таке рішення. Про інші можливі конфігурації мова не ведеться. Дискусії про майбутній блок є надуманими, і говорити про будь-які об’єднання - передчасно», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.