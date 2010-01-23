Ющенко після завершення президентського терміну піде у відпустку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО після завершення повноважень візьме відпустку.

Про це глава держави заявив в ефірі ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

"Перш за все, мій план, як тільки ми закінчимо другий тур, законно оберемо Президента України, я приведу його до інавгурації і на 10 днів я піду у відпустку. Разом із родиною, разом зі своїми дітьми", - заявив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він наголосив, що залишиться у політиці. “Я залишаюся в політиці, бо мені не байдуже, хто буде Президентом в цій країні, з якими цінностями, який буде курс цієї держави, чи зможу я впливати напряму через політику чи опосередковано, коли я буду очолювати якісь проекти, зокрема, і політичні. Я залишаюся в активному політичному житті країни”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Серед головних питань, якими він опікуватиметься найближчим часом, Президент назвав вибори до місцевих органів влади та парламентські вибори у разі їхнього оголошення.

"У який спосіб я це робитиму? Вочевидь, на порядку денному, як тема номер один, будуть поставлені місцеві вибори. Друге - це вибори до Верховної Ради", - зауважив В.ЮЩЕНКО.