«The Economist» назвав кращий вибір для України

Кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО у теперішній ситуації є кращим вибором для України, відзначає у редакційній статті британське видання «The Economist».

«Вона (ТИМОШЕНКО) є дуже талановитим політиком, яка здатна запроваджувати жорсткі реформи. Ні один з кандидатів не є переконливим, обидва мають недоліки, але враховуючи усі фактори, вона є кращим вибором», - йдеться у публікації, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Характеризуючи лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, «The Economist» підкреслює, що він не визнає, що намагався сфальсифікувати вибори у 2004 році.

«У нього бандитське минуле, включаючи два терміни ув‘язнення. У нього немає жодних натяків на інтелект або політичну кмітливість, які потрібні успішному Президентові», - пишуть автори статті про В.ЯНУКОВИЧА.

При цьому видання підкреслює, що на нового Президента чекають величезні завдання, які включають зміцнення державних інституцій; забезпечення того, що уряд зможе нормально функціонувати; співпраця з МВФ для відновлення фінансової довіри до України; стимулювання більш відкритої конкуренції, більшої прозорості у бізнесі та менше корупції.

«Новий Президент також повинен більш гармонійно, ніж ЮЩЕНКО, працювати з росіянами, але не залишаючи за ними можливостей впливу», - констатує «The Economist».

Дана публікація під назвою «Помаранч та два лимони» є позицією редакції видання, і на Заході такі публікації називають «endorsement», відзначають у прес-службі БЮТ.