Тимошенко лякає, що Янукович почне брати гроші за акти на землю

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про можливе згортання програми з видачі безкоштовних актів на землю у разі перемоги на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час вручення актів на користування присадибними земельними ділянками у Бучі Київської області.

«Якщо нормально закінчаться президентські вибори, то все це (видача актів – УНІАН) багаторазово пришвидшиться. Але, не дай Боже, буде щось не так з політикою, то, безумовно, ті п’ять мільйонів людей, які ще не отримали акти, я переконана, що все це повернеться до корупції, моделей забирання у людей останніх копійок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зараз всі служби працюють таким чином, що кожен тиждень людям видається біля 100 тис. актів на землю.