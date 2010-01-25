У БЮТ радять мерам помовчати про їх проблеми з казначейством

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО рекомендує міським головам не робити заяв з приводу проблем із фінансуванням через казначейство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу у Чернігові.

М.ТОМЕНКО порадив міським головам для вирішення фінансових питань більш тісно контактувати з урядом та Міністерством фінансів, спільно шукати вихід із ситуації, додавши, що "прем`єр-міністр не дивиться на політичну приналежність мерів – чи то він від "Нашої України ", чи то від Партії регіонів".

"Вихід – не у політичних заявах, а у щоденній роботі", - сказав заступник голови Верховної Ради України.

Він також зазначив, що наразі в країні існують проблеми з виконанням дохідної частини бюджету, оскільки "через політичну ситуацію усі чекають, що буде далі, а потім – платити чи не платити податки". На прикладі столиці М.ТОМЕНКО уточнив, що бюджет Києва виконується десь на 60%, то ж і державні програми не можуть фінансуватися на 100%. Крім того, не залежно, де виконується бюджет, а де ні, пенсії виплачуються скрізь, сказав віце-спікер.