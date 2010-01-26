Тимошенко їде підписувати угоду з Вінницею

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 26 січня відвідає з робочою поїздкою Вінницю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Вінницької обласної державної адміністрації.

За даними ОДА, о 15.30 відбудеться підписання Угоди про співпрацю між Вінницькою облдержадміністрацією та Кабінетом міністрів за участю Ю.ТИМОШЕНКО, голови Вінницької облдержадміністрації Олександра ДОМБРОВСЬКОГО, голови обласної ради Григорія ЗАБОЛОТНОГО та міського голови Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА.

Також Ю.ТИМОШЕНКО проведе прес-конференцію для ЗМІ та зустрінеться з активом області та міста.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року був підписаний протокол намірів про підготовку проекту угоди щодо регіонального розвитку Вінницької області між Кабміном, Вінницькою облдержадміністрацією та облрадою.