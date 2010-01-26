«Собор» зобов’язав своїх партійців працювати на підтримку Тимошенко

Українська Республіканська Партія «Собор» підтримає Юлію ТИМОШЕНКО у другому турі президентських виборів.

Відповідне рішення було ухвалене 26 січня 2010 року Центральною радою партії, повідомили УНІАН в прес-службі УРП “Собор”.

«Лишаючись послідовною, Центральна рада оголошує про підтримку в другому турі кандидатури прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка здатна забезпечити незворотність демократичних процесів, належним чином представлятиме державу на міжнародній арені, захищатиме її незалежність і суверенітет», - йдеться у заяві УРП «Собор».

При цьому, Центральна рада партії зобов’язала місцеві партійні організації «активно включитися у виборчу кампанію з метою забезпечити чинному прем’єрові підтримку всіх виборців, які дотримуються національно-демократичних поглядів».

«Центральна рада закликає усіх, хто віддав у першому турі голоси Віктору ЮЩЕНКУ, прийти 7 лютого на дільниці й підтримати Юлію ТИМОШЕНКО», - зазначають представники УРП «Собор», нагадавши, що в першому турі вони підтримували кандидатуру чинного глави держави.

«УРП «Собор» має значні напрацювання та проекти нормативно-правових актів у сфері реформи економіки, судочинства, державного управління, регіональної політики і місцевого самоврядування, науки та культури, державної політики в сфері сім’ї та молоді, які можуть бути реалізованими в інтересах українського народу новим Президентом України – Юлією ТИМОШЕНКО», - наголошується в заяві.