Хоч би чим закінчилися вибори, Луганщині світить зміна політеліт?

Хоч би чим закінчилися президентські вибори, на Луганщині відбудеться ротація політичних еліт. З таким прогнозом на поствиборче переформатування політичних сил на Донбасі виступив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, «сьогодні вже остаточно стало зрозуміло, що політична карта Донбасу змінюється. Після виборів, чим би вони не закінчилися, монополія нинішньої команди ТИХОНОВА-ЄФРЕМОВА на Луганщині буде зруйнована. Причому, основними деструкціями цієї схеми стануть не стільки БЮТ і політична сила Сергія ТІГІПКА, що зароджується, скільки самі регіонали».

За словами О.ГОЛОБУЦКОГО, «сьогодні можна з упевненістю говорити, що нинішній владний тандем в області буде зруйновано в першу чергу партійними соратниками-регіоналами. У разі ж перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА його донецькою і київською командами буде зроблено все можливе для послаблення нинішнього становища Луганського керівництва ПР. Зокрема на пост губернатора вже сьогодні готують давніх опонентів Олександра ЄФРЕМОВА – лідера місцевого «Єдиного центру» Валентина ДЗОНЯ і народного депутата від ПР Володимира ЛАНДИКА».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, сьогодні у центрального керівництва ПР є формалізовані претензії до Луганських регіоналів. «В.ЯНУКОВИЧУ з Борисом КОЛЕСНІКОВИМ є що поставити в провину Віктору ТИХОНОВУ і О.ЄФРЕМОВУ. Це і активність місцевого штабу БЮТ, і демарші місцевих депутатів в Ровеньках і Севєродонецку, і високі показники С.ТІГІПКА і 600 тисяч втрачених голосів, порівняно з 2004 роком. Тому можна сміливо прогнозувати радикальний струс політичної системи області, з жорсткою зміною персоналій і принципів побудови влади», - вважає заступник директора АМС.