Партія регіонів створить тіньовий Кабінет Міністрів
Прес-конференція Валентина Ландика
Якщо Партія регіонів піде в опозицію, її першим законопроектом буде "Про опозицію".
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат, президент ЗАТ "Група Норд" Валентин ЛАНДИК.
"Якщо доведеться бути в опозиції, нашим першим кроком стане закон про опозицію", - сказав В.ЛАНДИК.
За його словами, за основу такого законопроекту Партія регіонів візьме закон про опозицію, що діє в Англії, де існує тіньовий Кабінет Міністрів.
В.ЛАНДИК підкреслив, що Партія регіонів в опозиції буде виключно конструктивною силою, й всі її зусилля будуть спрямовані "на збільшення випуску української продукції".
"Перш за все, ми повинні дати можливість розвиватися вітчизняній продукції", - підкреслив В.ЛАНДИК.