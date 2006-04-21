Партія регіонів створить тіньовий Кабінет Міністрів

Якщо Партія регіонів піде в опозицію, її першим законопроектом буде "Про опозицію".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат, президент ЗАТ "Група Норд" Валентин ЛАНДИК.

"Якщо доведеться бути в опозиції, нашим першим кроком стане закон про опозицію", - сказав В.ЛАНДИК.

За його словами, за основу такого законопроекту Партія регіонів візьме закон про опозицію, що діє в Англії, де існує тіньовий Кабінет Міністрів.

В.ЛАНДИК підкреслив, що Партія регіонів в опозиції буде виключно конструктивною силою, й всі її зусилля будуть спрямовані "на збільшення випуску української продукції".

"Перш за все, ми повинні дати можливість розвиватися вітчизняній продукції", - підкреслив В.ЛАНДИК.