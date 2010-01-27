У Луценка обіцяють на виборах «захмарний» режим роботи

Під час другого туру президентських виборів міліція працюватиме практично всім особовим складом, як і під час першого туру, й посилить вимоги до кожного міліціонера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО.

За його словами, для забезпечення правопорядку безпосередньо на виборчих дільницях залучатиметься така ж кількість міліціонерів, як і під час першого туру. Таким чином, із урахуванням резерву в охороні порядку на виборах буде задіяна практично вся українська міліція.

"Режим роботи буде захмарним, й халтури дійсно не буде", - пообіцяв О.САВЧЕНКО.

Як повідомлялося, для забезпечення охорони громадського порядку в день голосування 17 січня на кожній виборчій дільниці залучалися по двоє працівників міліції, а всього забезпечували правопорядок 68,12 тис. працівників ОВС.