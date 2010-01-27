У Луценка обіцяють на виборах «захмарний» режим роботи
Задіють всю міліцію
Під час другого туру президентських виборів міліція працюватиме практично всім особовим складом, як і під час першого туру, й посилить вимоги до кожного міліціонера.
|Олександр Савченко
За його словами, для забезпечення правопорядку безпосередньо на виборчих дільницях залучатиметься така ж кількість міліціонерів, як і під час першого туру. Таким чином, із урахуванням резерву в охороні порядку на виборах буде задіяна практично вся українська міліція.
"Режим роботи буде захмарним, й халтури дійсно не буде", - пообіцяв О.САВЧЕНКО.
Як повідомлялося, для забезпечення охорони громадського порядку в день голосування 17 січня на кожній виборчій дільниці залучалися по двоє працівників міліції, а всього забезпечували правопорядок 68,12 тис. працівників ОВС.