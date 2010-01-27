Голова Верховного Суду заявляє, що під вибори закладається правова міна

Справа зі встановлення результатів виборів, згідно із законом, має розглядатися колегією суддів Вищого адміністративного суду України в кількості не менш як 5 суддів, а не всім складом цього суду.

Про це голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявив в інтерв`ю газеті «Левый берег»,коментуючи ситуацію у ВАСУ.

«Що стосується можливої справи про законність дій і рішень Центральної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів, то вона, згідно із законом, має розглядатися колегією суддів ВАСУ в кількості не менш як 5 суддів. Ця колегія, знову ж таки згідно із законом, формується не головою суду або виконуючим його обов`язки, а головою відповідної судової палати», - розповів голова ВСУ.

При цьому він зазначив: екс-голова ВАСУ Олександр «ПАСЕНЮК (термін його повноважень на посаді голови ВАСУ завершився 22 грудня 2009 року – УНІАН), правда, раніше намагався, на свій власний розсуд, призначити 20 суддів для розгляду всіх виборчих суперечок. Але після моїх звернень, відповідних рішень Ради суддів і її президії, поспішно скасував своє розпорядження». Як розповів В.ОНОПНЕКО, «я знаю, що після цього він пробував «завести» до цієї палати нових, як стверджують, лояльних до нього суддів. Це також не вдалося. Хоча, в таких потугах криється велика небезпека – під кампанію закладається правова міна. Переформатування палат ВАСУ за ініціативою і за участю судді О.ПАСЕНЮКА неможливо – він не може ухвалювати подібні організаційні рішення, оскільки не має адміністративних повноважень і, з 23 грудня минулого року, навіть не є членом президії ВАСУ».

На зауваження журналіста, що О.ПАСЕНЮК стверджує, що підсумковий виборчий спір розглядатиме весь склад ВАСУ – всі 54 судді, В.ОНОПЕНКО сказав: «Так, такі заяви він робив. Є ще один діяч, який також це чомусь стверджує. Це пан КІВАЛОВ (народний депутат України від Партії регіонів – УНІАН), який де-юре не має до організаційного керівництва ВАСУ жодного відношення. Але такі заяви і твердження не базуються на законі. Це черговий правовий блеф!».

В.ОНОПЕНКО ще раз зазначив, що «Кодекс адміністративного судочинства України прямо передбачає: справи у ВАСУ розглядаються колегією суддів. Згідно із законом «Про судовий устрій України», колегії суддів у ВАСУ формуються заступником голови ВАСУ – головою відповідної палати. А голова палати може сформувати колегію суддів тільки зі складу «своєї» палати – на інші палати його повноваження не розповсюджуються».