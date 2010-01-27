Регіонали пішли з Київського апеляційного адмінсуду

Народні депутати від Партії регіонів залишили приміщення Київського апеляційного адміністративного суду, де вони перебували зранку з метою «контролю за діяльністю суду».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КААС.

Як зазначили у прес-службі, депутати залишили приміщення суду близько двох годин тому.

Кінець робочого дня в суді пройшов у спокійній обстановці, додали в адмінсуді.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ заявила, що сьогодні вранці, 27 січня, група невідомих осіб під керівництвом членів Партії регіонів Валерія БОНДИКА та Юрія МІРОШНИЧЕНКА захопила приміщення Апеляційного адміністративного суду Києва.

Пізніше голова Київського апеляційного адміністративного суду Анатолій ДЕНИСОВ підтвердив факт втручання у роботу суду народних депутатів від ПР.

“Вони (депутати Ю.МІРОШНИЧЕНКО і В.БОНДИК – УНІАН) прийшли до мене о 08.15. Повідомили, що будуть знаходитися у мене в кабінеті або приймальні до закінчення виборів Президента України і будуть слідкувати за роботою суду”, - розповів голова КААС.

У свою чергу В.БОНДИК повідомив, що він та його колега Ю.МІРОШНИЧЕНКО прибули до КААС як народні депутати, члени профільного комітету Верховної Ради з питань правової політики у зв’язку з тим, що є значний суспільний інтерес до роботи цього суду.

“Ми прибули з метою реалізації функції парламентського контролю для ознайомлення з роботою системи автоматичного розподілу справ, що передбачається законом з 1 січня 2010 року”, - зазначив В.БОНДИК.

Голова КААС пообіцяв не виходити на роботу, доки депутати-регіонали не звільнять від своєї присутності його приймальню.

***Київський апеляційний адміністративний суд і Вищий адміністративний суд визначені судовими інстанціями, які уповноважені розглядати справи, пов’язані з виборами Президента України.