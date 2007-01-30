Рудьковський хоче публічно перетрусити брудну білизну Укрзалізниці

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вважає неправильною судову заборону щодо оприлюднення Головним контрольно-ревізійним управлінням результатів перевірки «Укрзалізниці». Про це він повідомив сьогодні журналістам після прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «факти порушень було встановлено, порушення були» і акт необхідно передати в Генпрокуратуру. «Є інше питання щодо оприлюднення фактів. Я здивований, що останнім часом судова система демонструє абсолютне ігнорування законодавства», - сказав він.

При цьому міністр відзначив, що вважає, що суди повинні ухвалювати рішення за фактами і по суті, а не виносити постанови, «які позбавляють виконавчу владу можливості здійснювати ефективне управління».

«Як я, як міністр, можу ефективно керувати підприємством чи галуззю, якщо мені заборонять звільняти з посади того чи іншого керівника, який припустився грубого порушення законодавства і завдає державі збитків або веде до банкрутства підприємства?», - запитує М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

При цьому він висловив припущення, що, зібравшись на сесію, депутатська більшість Верховної Ради ухвалить зміну до законодавства, що стосується того, що оскарження рішень держорганів прийматиметься тим судом, в регіоні якого відбулися порушення. А також про те, що оскарження рішень ВР - це предмет розгляду Конституційного суду, що повноваження суду не поширюються на рішення держорганів щодо управління майном підконтрольних їм підприємств тощо.

Як повідомляв УНІАН. суд заборонив Головному контрольно-ревізійному управлінню України (ГоловКРУ) розголошувати результати перевірки Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"). Про це заявив голова ГоловКРУ Петро АНДРЕЄВ на прес-конференції у вівторок, 30 січня.

За його словами, суд ухвалив таке рішення за позовом ЗАТ "Інтертранс", яке займається вантажними транспортними перевезеннями.

П.АНДРЕЄВ відзначив, що ГоловКРУ подало апеляцію на це рішення суду.

Він повідомив, що раніше матеріали перевірки «Укрзалізниці» було направлено уряду і в Генеральну прокуратуру.

Довідка УНІАН. Головне контрольно-ревізійне управління України під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту в період з 2005 по перше півріччя 2006 року виявило фінансові порушення на загальну суму 2 млрд. грн.

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" є монополістом на українському ринку залізничних перевезень. Об`єднує шість залізниць і близько 1165 структурних підрозділів.