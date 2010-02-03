Спікера Ради Федерації РФ можуть відкликати за критику Путіна

Партія "Єдина Росія", що має більшість у федеральному парламенті і в усіх регіональних законодавчих зборах РФ, оголосила про бажання відкликати спікера Ради Федерації Сергія МІРОНОВА після критики на адресу прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА. Про це повідомляє «Рейтер».

В інтерв`ю "Першому каналу" С.МІРОНОВ заявив, що більше не підтримує "в усьому" В.ПУТІНА.

"Ці вислови демонструють непорядність і непослідовність щодо Володимира ПУТІНА - людини, яка багато зробила для країни, суспільства, та і для самого Сергія МІРОНОВА, - йдеться у заяві віце-спікера Держдуми РФ В’ячеслава ВОЛОДІНА на сайті "Єдиної Росії" . - Тому вважаємо вислови С.МІРОНОВА неправильними".

Виходець з Санкт-Петербурга, С.МІРОНОВ очолив верхню палату в 2001 році, в перший термін президентства В.ПУТІНА. Багато спостерігачів називали його найближчим соратником В.ПУТІНА.

"Учора в одному з інтерв`ю голова Ради Федерації Сергій МІРОНОВ публічно висловив незгоду з соціальними ініціативами лідера нашої партії Володимира ПУТІНА... Вважаю логічним і доцільним, проконсультувавшись з нашими колегами із Законодавчих зборів Північної столиці, розпочати процедуру відкликання Сергія Михайловича", - йдеться у заяві глави Центрвиконкому "ЄР" Андрія ВОРОБЙОВА.

С.МІРОНОВ неодноразово говорив про підтримку В.ПУТІНА, навіть коли брав участь в президентських виборах в 2004 році одночасно з ним. Експерти говорили, що глава верхньої палати парламенту виконував тоді роль статиста.

У 2006 році С.МІРОНОВ очолив партію "Справедлива Росія", яка заявила про свою опозиційність щодо "єдиноросів", однак про підтримку політичного курсу В.ПУТІНА.

При цьому "есери" продовжували підтримувати В.ПУТІНА, навіть коли той став лідером "Єдиної Росії" в 2007 році.

Проте в інтерв`ю "Першому каналу" 1 лютого, стенограма якого доступна на сайті "есерів" (spravedlivo.ru), С.МІРОНОВ сказав про незгоду як з курсом уряду щодо боротьби з кризою, так і особисто з В.ПУТІНИМ.

«Коли, наприклад, були вибори 2004 року і коли В.ПУТІН не був лідером "Єдиної Росії", я дійсно говорив про те, що я підтримую Володимира ПУТІНА... Але, наприклад, ми категорично не згодні з бюджетом, який вніс Володимир ПУТІН, тому ми голосували проти. Ми не згодні з тими антикризовими заходами, які пропонував Володимир ПУТІН, і тому ми запропонували свій антикризовий план. Тому говорити про те, що ми, і особисто я, у всьому підтримуємо Володимира ПУТІНА, це вже застаріла інформація", - сказав С.МІРОНОВ.

Заявляючи про підтримку В.ПУТІНА "в деяких рішеннях внутрішньополітичних", С.МІРОНОВ уточнив, що не може підтримувати лідера критикованої ним партії.

"Між іншим, значною мірою у нас виникають суперечності у зв`язку з тим, що Володимир Володимирович ПУТІН очолив опозиційну для нас і неприйнятну щодо ідеології з якимсь сумнівним консерватизмом партію "Єдина Росія".

Зараз "Єдина Росія" має більшість у самій Раді Федерації, а також у законодавчих зборах Санкт-Петербурга, який представляє у Раді Федерації С.МІРОНОВ.

У відповідь на випади "єдиноросів" С.МІРОНОВ демонструє здивування, зазначивши, що неодноразово говорив про свою незгоду з рішеннями уряду.

"З приводу цих позицій, зокрема з приводу бюджету, я неодноразово публічно висловлював свою незгоду... У взаємовідносинах з Володимиром Володимировичем ПУТІНИМ ми якось самі розберемося з питання того, як я поводжуся щодо нашого прем`єр-міністра, без третіх осіб. І оцінювачів тут мені не потрібно", - сказав С.МІРОНОВ.

Кремль відмовився коментувати заяви С.МІРОНОВА і "єдиноросів".