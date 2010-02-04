КС дозволив учителям говорити в школах російською мовою

Конституційний Суд України визнав неконституційним положення постанови Кабінету міністрів щодо обов’язкового застосування викладачами у робочий час української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення з цього приводу оприлюднив сьогодні голова КСУ Андрій СТРИЖАК.

Як зазначається в рішення, до КСУ звернулися з відповідним поданням 52 народних депутати. Зокрема, вони вказували, що Положення про загальноосвітній навчальний заклад уряд постановою від 30 вересня 2009 року (№ 1033) доповнив новим абзацом, згідно з яким в робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі педагогічні працівники зобов’язані постійно застосовувати українську мову, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національних меншин поряд з українською мовою – також мову, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.

Аналіз цієї норми положення свідчить про те, що в ній Кабінетом міністрів визначено порядок застосування мов педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів, тоді як за Конституцією України порядок застосування мов визначається виключно законами України.

Таким чином, Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Тому ця оспорювана норма не відповідає ч.5 ст.10, ч.2 ст.19, п.4 ч.1 ст.92, ч.3 ст.113, ч.1 ст.117 Основного Закону України.

Виходячи з викладеного, КС вирішив визнати таким, що відповідає Конституції п.24-1 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 року №964 в редакції постанови Кабміну про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 30 вересня 2009 року №1033.

Також абзац 2 п.46 затвердженого постановою Кабміну від 14 червня 2000 року №964 в редакції постанови Кабміну про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 30 вересня 2009 року №1033 визнано неконституційним, і він втрачає чинність з дня ухвалення КС цього рішення, яке є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Коментуючи це рішення на прес-конференції, голова КСУ сказав: «Так сталося, що мовна політика в нашій державі є особливо чутливим питанням і особливо у передвиборчий час. Але КС у цій справі діяв виключно в рамках Конституції і законів і не мав на меті будь-якої політизації цього питання».