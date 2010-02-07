Голова ЦВК розказав про унікальне суміщення першої шлюбної і виборчої ночі

Переважна більшість виборчих комісій в Україні розпочала свою роботу вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Він зазначив, що згідно з даними зі 190 виборчих комісій, всі дільниці розпочали роботу вчасно.

Водночас, за словами В.ШАПОВАЛА, не обійшлося і без несподіванок.

Так, на 268-й дільниці 167-го територіального виборчого округу у Тернопільській області виникла пожежа. На цей момент дільниця почала свою роботу в іншому місці, оскільки бюлетені не постраждали.

В Луганській області на територіальному виборчому окрузі 111 у місті Лутугіно дільниці відкрились вчасно, але потім надійшло повідомлення про замінування. На кожній з цих дільниць мали проголосувати по більш як 2 тис. виборців.

Вже наприкінці прес-конференції В.ШАПОВАЛ повідомив, що щойно надійшла інформація про те, що одна з дільниць у Лутугіно відновила свою роботу, і факт замінування після перевірки правоохоронними органами не підтвердилась.

«Сподіваюсь, так буде і з іншими», - сказав голова ЦВК.

Повідомив В.ШАПОВЛАЛ і про кумедні випадки. Так, на одній з дільниць у Херсонській області член дільничної виборчої комісії має сьогодні одружитися. «Унікальний факт, суміщення першої шлюбної ночі і виборчої ночі… Можна тільки позаздрити», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Не обійшов він увагою і 91-й територіальний виборчій округ у Київській області, де на минулих виборах 18 виборчих дільниць не змогли відкритись вчасно. За його словами, член ЦВК – куратор цього регіону - попередила всіх членів дільничних виборчих комісій про відповідальність за подібні дії, тому цього разу всі дільниці відкрились вчасно.