Міліція зафіксувала 14 звернень про порушення

З моменту відкриття виборчих дільниць і станом на 12.00 до органів внутрішніх справ надійшло та було зафіксовано 14 звернень про різні порушення під час голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту громадської безпеки Володимир МАЄВСЬКИЙ.

«Другий тур розпочався нормально, без якихось грубих порушень, але станом на 12 годину в оперативні штаби надійшла інформація про 14 порушень», - сказав він, зазначивши, що найбільша їх кількість у Тернопільській, Луганській області та АР Крим.

Серед зафіксованих порушень – незаконна агітація, один факт – спроби підкупу, два - хуліганство, один – відмова члена комісії від роботи, три повідомлення про замінування виборчих дільниць (всі у Луганській області, з яких два – у Лутугинському районі і один безпосередньо в обласному центрі). За його словами, одна виборча дільниця після перевірки відновила роботу, на інших ще триває перевірка.

Продовжуючи тему охорони громадського порядку, начальник департаменту повідомив, що для охорони правопорядку у 225 територіальних виборчих округах залучено 700 працівників міліції, для охорони 33 тис. 602 виборчих дільниць з 4 лютого заступило близько 60 тис. правоохоронців.

Також посилено слідчо-оперативні групи, наряди для охорони порядку на вулицях та у громадських місцях.

Як зазначив він, особлива увага приділяється столиці, де на даний час охорону порядку забезпечують понад 4,5 тис. працівників МВС. Крім того, ще є резерв, який буде використано у другій половині дня, коли закриються виборчі дільниці і розпочнеться підрахунок голосів.