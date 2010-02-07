У ЦВК просять міліцію не заважати роботі виборчкомів

У ЦВК закликають міліцію не заважати роботі виборчих комісій.

Зокрема, на брифінгу для преси заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зауважила, що до комісії надійшла інформація, що голову окружної виборчої комісії № 67 у м. Малин Житомирської області співробітники міліції “запросили на співбесіду”.

За словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, в ці хвилини цю співбесіду вже завершено. При цьому, вона закликала керівництво правоохоронних органів та рядових працівників міліції не чинити перешкод в роботі комісій. Оскільки подібні «співбесіди» не сприяють ефективній роботі комісій.