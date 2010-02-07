У ЦВК розказали, в яких регіонах найвища та найнижча явка

Найвища явка виборців у східних регіонах України, найнижча – в західних.

Про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, найвища явка спостерігається у Луганській і Донецькій областях. Потім йде південь України, центр і найнижча явка – на заході. Найменше виборців прийшло у Закарпатті та Івано-Франківській області.

Станом на 11.00, за словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, проголосувало 17,59% виборців. Вона зауважила, що дані надійшли з 223 виборчих округів, однак, враховуючи погодні умови та якість телефонного зв’язку, даних з деяких дільниць досі немає. Тому повідомлені нею цифри носять попередній характер і будуть уточнюватись.

Також вона розповіла, що сьогоднішня явка є дещо вищою, ніж у першому турі (16,87% - УНІАН), але нижчою, ніж під час повторного голосування у 2004 році. Тоді станом на 11.00 на виборчі дільниці прийшло 21,19% виборців, а у 1999-му ця цифра становила 28,11%.

Також Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що, за інформацією на 8.00, виявило бажання проголосувати вдома понад 1 млн. 400 тис. громадян. Але ця цифра, за її словами, також ще буде уточнюватись.