У Києві міліція не дає розчищати доріжки до виборчих дільниць?

7 лютого трьох активістів громадської організації «Фронт змін» у Дарницькому районі Києва було незаконно затримано міліцією під час проведення акції «Чисті вибори» з прибирання снігу поряд з виборчим дільницями.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Арсенія ЯЦЕНЮКА, ще на кількох дільницях міліція без законних підстав заважає чистити доріжки. “Замість того, аби забезпечувати порядок на дільницях, міліція воює зі свідомими громадянами, які прийшли прибрати, аби інші люди могли безпечно дістатися місця голосування”, - зазначили в прес-службі.

Всеукраїнську акцію «Чисті вибори» громадська організація «Фронт Змін» проводить 6-7 лютого. Під час акції активісти не проводять жодної агітації за чи проти жодного кандидата. Акція покликана сприяти волевиявленню громадян України. Адже 18 січня, під час першого туру голосування на виборах Президента України через неприбрані снігові замети тисячі українців не змогли дістатися своїх виборчих дільниць. «Фронт змін» сподівається, що завдяки акції «Чисті вибори» більше громадян зможуть зробити свій вибір.

Трьох активістів «Фронту Змін» без законних на то підстав було затримано під час прибирання снігу біля виборчої дільниці яка розташовується у Скандинавській гімназії за адресою вул. Гмирі, 3-а (дільниці №№13, 14, 15 виборчого округу №215).

Як повідомляють представники громадської організації, коли активісти почали розчищати сніг, приїхав наряд міліції, який затримав активістів та доставив їх у відділок міліції за адресою вул. Гмирі, 15-а.

Співробітники правоохоронних органів звинувачують активістів «Фронту Змін» у «провокації в День виборов», однак представники МВС не наводять жодні статті законодавства, які нібито порушили громадські активісти. Наразі троє представників громадської організації надають пояснення у відділку міліції. Активісти скаржаться, що на них здійснюється тиск і залякування відповідальністю за кримінально-процесуальним кодексом.

Також міліція перешкоджала розчищенню снігу активістами «Фронту змін» у Троєщинському районі столиці (виборчий округ №216). Зокрема за адресою: вул. Закревського 11-а (дільниці №№ 14, 15, 16) приїхав наряд міліції (спецпідрозділ «Беркут»). Представники міліції переписали данні людей й заборонили прибирання снігу поблизу дільниць.

Така сама ситуація й на дільницях, розташованих за адресами: вул. Драйзера 40-б (дільниці №№ 41, 42), просп. Маяковського, 3-г (дільниці №№ 3, 4, 5), вул. Сабурова, 6 (№№ 55, 56, 63), просп. Маяковського, 93-г (№№ 78, 79, 77).

На вул. Закревського, 35-б (дільниці №№37, 38) – двоє молодиків кримінальної зовнішності, які представилися прихильниками Януковича, забрали прапор організації.

Наразі лідер громадської організації «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вирушив у відділок міліції за адресою вул.Гмирі, 15-а, де тримають активістів – учасників акції «Чисті вибори».