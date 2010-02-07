На Луганщині спостерігаються порушення зі списками виборців

У Луганській області учасники виборчого процесу на виборах Президента України повідомляють про ряд порушень, пов’язаних зі списками виборців.

Зокрема, як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі штабу «Донбас» кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО с посиланням на народного депутата від НУ-НС, представника "Народної самооборони" Юрія ГРИМЧАКА, від спостерігачів масово надходить інформація про включення в списки для голосування виборців.

За його словами, схема працює так: на ділянку приходить людина, не включена у список виборців, після чого член виборчої комісії від кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА дзвонить за номером мобільного телефону. Після цього на ділянці з`являється факсимільний документ, підписаний органом реєстрації виборців, з дозволом включити дану особу в списки виборців.

"Дійсність документа перевірити неможливо, як і перевірити, чи писав власноручно виборець заяву в уповноважений для реєстрації орган", - підкреслює Ю.ГРИМЧАК.

Водночас, як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Луганського обласного відділення Комітету виборців України, у ТВО № 109 (м. Красний Луч, Луганська обл.) всі члени дільничних комісій не внесені у списки виборців для голосування на тих дільницях, де вони зараз працюють як члени комісій.

Згідно з Законом «Про вибори Президента України», рішення про включення членів ДВК до списків виборців повинна була прийняти окружна виборча комісія. Члени комісії від кандидата Ю.ТИМОШЕНКО запропонували прийняти таке рішення, однак члени комісії від кандидата В.ЯНУКОВИЧА проголосували проти, мотивуючи це тим, що орган ведення реєстру, вже не встигне виконати передбачені законом процедури.

Таким чином, повідомляє відділення КВУ, близько 2000 членів ДВК або не зможуть проголосувати, або мають покинути робоче місце щоб проголосувати за місцем реєстрації.