ЦВК опрацювала 97,20% протоколів: розрив 2,41%

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 97,20% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,40% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,99%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,41%.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,4% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 941 тис. 226 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 346 тис. 196 виборців.