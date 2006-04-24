ВАСУ не спішить виконувати прохання Кармазіна

Сьогодні з 11 години Вищий адміністративний суд України, який розглядає позови до Центральної виборчої комісії від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», Блоку Юрія Кармазіна, Народного блоку Литвина і партії «Віче» проводить останню судову стадію перед винесенням рішення – дебати.

Як передає корреспондент УНІАН, 22 квітня під час чергового (восьмого) судового розгляду справи починаючи з ранку суд досліджував письмові докази, зібрані у справі. Зокрема, 6 томів доказів, які надійшли від партій-позивачів. Найбільше часу (понад 8 годин) знадобилося для дослідження протоколів та протоколів з позначкою “уточнені” всіх 225 територіальних виборчих комісій. Найбільша кількість помилок та неточностей стосувалася різниць між цифрами – результатами підрахунку голосів, також було виявлено відсутність підписів у протоколах з боку окремих членів тервиборчкомів, невірні дату та час складання протоколів. Крім того, у позивачів виникало багато запитань щодо автентичності підписів у цих протоколах, тому наприкінці судового засідання після завершення процесуальної стадії вивчення зібраних у справі доказів один з позивачів лідер блоку Юрій КАРМАЗІН звернувся до суду з проханням, щоб для встановлення автентичності підписів були залучені експерти-почеркознавці. Однак, оскільки головуючий в судовому процесі вже оголосив про закінчення цього дня розгляду справи, прохання Ю.КАРМАЗІНА поки що залишилось без відповіді.

Довідка УНІАН. Позови до ЦВК з боку партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд почав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від Блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата в депутати від Блоку Н.Вітренко. Таким чином загальна кількість позовів зросла до восьми.