На батьківщині Ющенка підтримка Януковича зросла у 57 разів

На батьківщині чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА у селі Хоружівка Сумської області підтримка виборцями кандидата на пост глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА у порівнянні з виборами 2004 року зросла у 57 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, на виборчій дільниці №170 територіального виборчого округу №163, що розташована у Хоружівці, 7 лютого за В.ЯНУКОВИЧА віддали свої голоси 114 виборців, у той час як у 2004 році цей кандидат набрав тут лише два голоси.

Загалом перемогу на цій дільниці, як і на Сумщині в цілому, здобула Юлія ТИМОШЕНКО.