Західна преса коментує попередні результати виборів в Україні

Західна преса коментує попередні результати президентських виборів в Україні.

«Волл стріт джорнал» напередодні вийшла із заголовком «Повернення Віктора Януковича».

Видання вважає, що Україна засвоїла демократичний урок, а саме: припинення повноважень президента - не означає кінця світу. Газета припускає, що Янукович може опиратися на широку коаліцію для проведення економічних реформ. І, за іронією долі, президентство Януковича наблизить до реальності обіцянки помаранчевої революції краще, ніж ворожнеча Ющенка і Тимошенко. Водночас британська «Таймс» вважає, що Україна на межі конфлікту і вуличних протестів. Не допустити нестабільності та протистояння можуть звіти міжнародних спостерігачів. Німецька газета «Ді Цайт» нагадує, що повноваження між президентом і прем’єром розділені нечітко, тому конфлікт між ними запрограмований, особливо, якщо Тимошенко залишиться прем’єром.

ICTV