Азаров вважає «маренням» сценарій з технічним урядом

У Партії регіонів називають «маренням» сценарій, озвучений представником БЮТ, створення технічної коаліції і технічного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси керівник виборчого штабу Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ прокоментував сценарій, озвучений сьогодні членом БЮТ Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ щодо нібито планів Партії регіонів створити технічну коаліцію і технічний уряд найближчим часом.

«Не будемо ми на це марення навіть реагувати. ЯНУКОВИЧ стає Президентом, формує коаліцію, формує реальний уряд, і він приступає до своїх обов`язків не на рік і не на два, оскільки справитися з хаосом, який створений в Україні, буде важко», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він вважає, що ті, хто говорить про дострокові вибори, технічну коаліцію, технічний уряд, не мають елементарної частки відповідальності за країну.

«Ви скажіть, хоч якийсь серйозний інвестор матиме справу з технічним прем`єром?», - запитав М.АЗАРОВ.