Ющенко: що не так з виконанням Універсалу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює створення робочої групи з підготовки проведення 25 лютого національного круглого столу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу для преси.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що до 15 лютого потрібно сформувати робочу групу, до якої входитимуть представники уряду, Верховної Ради, Секретаріату Президента та представники різних громадських об’єднань. Ця група протягом 3-4 днів повинна узгодити структуру і процедуру проведення круглого столу і «орієнтовно десь у районі 22-25 лютого вийти з ініціативою можливості проведення круглого столу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, найкращими темами для круглого столу була б тема виконання положень Універсалу національної єдності, а також питання проведення конституційної реформи.

Перед цим В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні жодна з позицій Універсалу не виконується. Як приклад, він навів питання по ринку продажу землі. За його словами, незважаючи на те, що в Універсалі говорилось про його запровадження, парламент продовжив мораторій. Це стосується також і закону про Кабінет міністрів, який відповідно до Універсалу повинен був розроблятись спільно. Це ж стосується мовних питань, а також євроінтеграційних. Зокрема, В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна згаяла півроку стосовно вступу до СОТ тощо. «Це не та демонстрація сигналів, які потребує українське суспільство, світ, це взагалі не є підтримка демократії», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що владу, політичні сили можуть об’єднувати тільки спільні цілі, а він поки що не бачить порозуміння політичних сил навколо загальнонаціональних інтересів.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент В.ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності.

Водночас 29 січня Президент висунув ряд умов для проведення національного круглого столу. Зокрема, він відзначив необхідність узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів, відмови від скасування посади секретаря РНБО, ініціативи щодо закону про Президента України й нового закону про основи зовнішньої та внутрішньої політики.

Між тим В.ЯНУКОВИЧ 1 лютого заявив, що визначиться щодо своєї участі в національному круглому столі після отримання офіційних пропозицій. «Ми ще не обговорювали питання проведення круглого столу. Після того, як надійдуть офіційні пропозиції і умови цього круглого столу, ми їх обговоримо у відповідному політичному колі, швидше за все, в коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.