Кравчук: навіть якщо 45% ГТС залишиться нам, то Україна втратить трубу

Є закон, який забороняє будь-які маніпуляції з газопроводом. Тож “ніхто не може взагалі розглядати створення консорціуму, поки не будуть виставлені умови його створення на всенародне обговорення”. Таку думку у коментарі УНІАН висловив перший президент України Леонід Кравчук з приводу анонсованого новообраним президентом Віктором Януковичем газотранспортного консорціуму за участі України, Росії та країн ЄС.

Якщо команда Януковича якимись методами прийме новий закон, який дозволятиме створення консорціуму, то, безумовно, це не можна зробити без всенародної думки, вважає Кравчук. Разом з тим політик підкреслив, що він не вживав би слово «референдум», а радше – «всенародне обговорення»: «Для такого обговорення можна знайти безліч методів, наприклад, надрукувати в ЗМІ умови, на яких вони хочуть віддати в оренду нашу ГТС. Чи залишаться труба з газосховищами за нами, чи росіяни захочуть за нібито модернізацію привласнити це майно. Навіть якщо лише 45 відсотків залишиться нам, то ми її втратимо, якщо 53 – то держава ще має право приймати рішення самостійно. Тобто це дуже непросте питання”.

Кравчук запропонував, щоб якась політична структура винесла це питання на обговорення Всеукраїнської національної асамблеї. “Зробити щось таке, аби воно зазвучало на всю Україну”, - пояснив екс-президент.

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