У БЮТ відвели Німеччині роль ширми в газотранспортному консорціумі

У разі створення газотранспортного консорціуму виникає загроза енергетичній безпеці не тільки Україні, а і Європейському Союзу. Росія хоче подальшої монополізації, аби поставити Україну і Європу на коліна через збільшення залежності від труби й газу. Газ вони мають, а труба і сховища належать Україні. Тобто якщо вони захоплять українську газову трубу, то стануть не тільки газовим, а й транспортним монополістом. Таку думку у коментарі УНІАН висловив Олександр Гудима, народний депутат (БЮТ), радник прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

Якщо Росія візьме транзит у свої руки, то вона визначатиме ставку транзиту, а не Україна, вважає нардеп, відповідно, Москва матиме більший економічний і політичний вплив на Євросоюз.

“Німеччина в цьому процесі – це така сама ширма, як і вісім років тому. Тоді Росія не захотіла Німеччини, щоб ні з ким не ділитися. Росіяни можуть зробити так, що формально Німеччина матиме 25 відсотків, 25 – Україна, а Росія – 50. Ось вам і політична бутафорія – буцімто ми беремо Німеччину в партнери”, - заявив Гудима.

Думки інших експертів з приводу необхідності проведення загальноукраїнського референдуму з питання створення газотранспортного консорціуму за участі України, Росії та країн ЄС дивіться тут.