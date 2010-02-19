Томенко вимагає "очистити БЮТ від депутатів, які його дискредитують"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вимагатиме від керівництва БЮТ виключити з цієї політичної сили та із фракції у міській раді Павлограда депутатів, причетних до українофобської діяльності.

Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, на жаль, сталось так, що під час виборів 2006 року до органів місцевого самоврядування, до фракції БЮТ потрапили деякі люди, які ідеологічно не розділяють ті принципи українських і європейських цінностей, на яких стоїть БЮТ.

Віце-спікер нагадав, що він був ініціатором, аби під час президентської виборчої компанії зробити усе, щоб мінімізувати конфліктність всередині блоку. “Натомість сьогодні варто почати оздоровлення та очищення БЮТ від людей, які дискредитують його діяльність, тим більше, про необхідність такої чистки заявляла Юлія ТИМОШЕНКО”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу у зв’язку з ініціативою голови спостережної ради ВАТ «Павлограджитлобуд» Ігоря СЛЮНЬКОВА звільнити з посад голову правління і більше 10 менеджерів різного рівня за те, що вони спілкувалися на робочих місцях українською мовою та позиціонували підприємство як українського виробника.

«Президент України вважає, що оцінку голові спостережної ради «Павлограджитлобуд» за його діяльність, пов’язану з дискримінацією за ознакою мови і національності, мають дати також політичні діячі, політичні сили та громадськість. Зокрема, Президент чекає такої оцінки від БЮТ, штаб якої на виборах очолював І.СЛЮНЬКОВ», - зауважила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.