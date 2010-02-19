Українські дисиденти вважають, що Бандера не схвалив би дій Ющенка

Віктор ЮЩЕНКО несе відповідальність за прихід до влади «русифікатора» Віктора ЯНУКОВИЧА. У цьому переконані громадські діячі, дисиденти Богдан ГОРИНЬ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО та Володимир ПИЛИПЧУК, які висловили свою позицію у відкритому листі до чинного Президента, переданому УНІАН

Автори звернення вважають, що в другому турі виборів В.ЮЩЕНКО сприяв перемозі В.ЯНУКОВИЧА.

«Вважаємо, що всі Ваші біди (а з ними й України) є результатом відсутності у Вас почуття відповідальності за долю України», – ідеться в листі.

Дисиденти акцентують увагу на тому, що «після виборів Янукович своє перше слово сказав недержавною мовою».

«Тим він (В.ЯНУКОВИЧ. – Ред.) підтвердив намір подальшої рішучої русифікації України, подав сигнал, що, всупереч Конституції України, він має намір російський флот залишити в Україні, віддати Консорціуму газову трубу, вступити в митний союз із Росією і ЄЕП, заблокувати просування України в НАТО", – зазначають Б.ГОРИНЬ, Л.ЛУК’ЯНЕНКО та В.ПИЛИПЧУК.

Вони також висловили негативне ставлення до можливої подальшої співпраці В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА. "Якщо після цих заяв Януковича Ви дасте пораду, дозвіл, а може, й команду на входження підконтрольних Вам народних депутатів із фракції НУНС в коаліцію з Януковичем, то як би до цього поставився Бандера, якому Ви нещодавно присвоїли найвище звання Героя України?» – риторично запитують автори звернення.