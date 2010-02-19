ВАСУ відмовився займатися померлими і "двійниками"
21:20, 19 лютого 2010Політика
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Вимогу представників Тимошенко відхилили
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України відмовила у задоволенні клопотання представників кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО щодо витребування з реєстру виборців даних про померлих і “двійників” станом на 7 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна ухвала була зачитана на засіданні суду.
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