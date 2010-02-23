Тимошенко готова відмовитися від прем'єрства задля збереження коаліції?

Юлія Тимошенко може поступитися своєю посадою заради збереження коаліції БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина. Такий висновок, пише Українська правда, можна зробити зі слів бютівця Остапа Семерака в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, Тимошенко, "як лідер коаліції, веде переговори, і ці переговори відбуваються з депутатами трьох фракцій".

"Не йдуть переговори з комуністами і Партією регіонів", - наголосив він.

"Стосовно можливих поступок, які відбуваються, було заявлено про те, що весь уряд є таким, який можна переформатовувати...Мені відомо, що обговорюються всі посади", - сказав Семерак.

На уточнююче питання, чи обговорюється посада прем`єр-міністра, БЮТівець відповів: "Всі посади".

Як відомо, раніше Тимошенко заявила про те, що розпочала переговори про об`єднання у парламенті фракцій БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.