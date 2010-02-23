Сьогоднішні подарунки Ющенку будуть вивозити двома вантажівками?

До Президента України Віктора ЮЩЕНКА продовжують надходити привітання з днем народження.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, сьогодні на вечір у Секретаріаті Президента заплановано прийом на 220 осіб.

Ірина ВАННИКОВА зазначила, що для вивезення подарунків та квітів доведеться замовляти вантажівки. «Одна - для подарунків, одна вантажівка - для квітів», - сказала прес-секретар.

*** Президент України В.ЮЩЕНКО народився 23 лютого 1954 року.