Сьогоднішні подарунки Ющенку будуть вивозити двома вантажівками?
15:46, 23 лютого 2010Політика
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Президентові - 56
|Ірина Ванникова
Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, сьогодні на вечір у Секретаріаті Президента заплановано прийом на 220 осіб.
Ірина ВАННИКОВА зазначила, що для вивезення подарунків та квітів доведеться замовляти вантажівки. «Одна - для подарунків, одна вантажівка - для квітів», - сказала прес-секретар.
*** Президент України В.ЮЩЕНКО народився 23 лютого 1954 року.
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