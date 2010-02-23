Ющенко звільнив голову Генічеської райдержадміністрації
20:29, 23 лютого 2010Політика
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Згідно з поданою ним заявою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням № 25/2010-рп звільнив Валерія ДРОНОВА з посади голови Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області.
Текст розпорядження розміщений на офіційному сайті глави держави.
В.ДРОНОВ звільнений згідно з поданою ним заявою.
В.ДРОНОВ працював на посаді голови Генічеської РДА з квітня 2005 року.
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