У БЮТ побачили погану прикмету для Януковича, і хорошу - для себе

Інавгурацію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА супроводжують символічні події, вважає народний депутат, член фракції БЮТ Володимир ФІЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зокрема, він назвав символічним те, що напередодні інавгурації з пам’ятника засновникам Києва впали постаменти братів Щека і Хорива. «Постаменти, що впали, були зроблені з матеріалу, який втратив свої властивості під впливом часу. Але залишилася сестра Либідь. Вона зроблена з металу і буде берегти Київ та всю Україну», - зазначив В.ФІЛЕНКО.

На його думку, не важко провести паралелі з політикою і зрозуміти, хто сьогодні є берегинею української незалежності і державності, а також чия політична і життєва позиція є незламною, залізною, незалежно від будь-яких обставин.

«Також дуже символічний знак, коли ЯНУКОВИЧ по червоній доріжці заходив до Верховної Ради - йому двері наче вітром зачинило. Це природа закрила перед ним двері», - впевнений народний депутат.

«Я переконаний, що ці речі знакові та не випадкові», - додав В.ФІЛЕНКО.

На його думку, таким чином небеса реагують на сьогоднішню інавгурацію В.ЯНУКОВИЧА, йдеться у повідомленні.