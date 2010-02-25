У НУ-НС назвали свою умову коаліції з ПР

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” доручила своєму голові Миколі МАРТИНЕНКУ провести переговори з фракціями Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина щодо можливості збереження чинної парламентської коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентської фракції НУ-НС, таке рішення ухвалено на зборах депутатської фракції «Наша Україна - Народна самооборона» у Верховній Раді.

При цьому у повідомленні зазначається, що НУ-НС пропонуватиме БЮТ та Блоку Литвина власну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України.

“У разі негативного результату таких переговорів фракція доручає Миколі МАРТИНЕНКУ провести попередні консультації з фракціями Партії регіонів та Блоку Литвина щодо можливості створення у Верховній Раді нової коаліції за умов підтримки на посаду прем’єр-міністра кандидатури від фракції НУ-НС та врахування в коаліційній угоді ідеологічних засад діяльності блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, - повідомили у прес-службі. Депутати НУ-НС також ухвалили рішення про неможливість створення за будь-яких умов коаліції з фракцією Комуністичної партії України.

Крім того, вирішено створити робочу групу з метою формування єдиної партії демократичного спрямування на базі політичних сил та політиків, представлених у парламентській фракції НУ-НС.