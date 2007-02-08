Тимошенко обміняла Томенка на Огризка та Короля?

Фракція БЮТ голосуватиме за кандидатури Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України та Віктора КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо наявності домовленості з «Нашою Україною» про те, що БЮТ голосуватиме за ці кандидатури в обмін на голосування “НУ” за кандидатуру Миколи ТОМЕНКА на посаду заступника голови ВР. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, «ми прийняли рішення голосувати за ці кандидатури».

Крім того, вона висловила переконання, що сьогодні ВР підтримає кандидатуру М.ТОМЕНКА на посаду віце-спікера. Вона сказала, що кандидатура М.ТОМЕНКА узгоджена з фракцією «Наша Україна». За її словами, він представлятиме опозиційні сили.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді вже оголошено таємне голосування бюлетенями за кандидатури на посаду Уповноваженого ВР з прав людини та за кандидатуру М.ТОМЕНКА на посаду заступника голови парламенту.