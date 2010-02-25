НУ-НС хоче відправити до Януковича Ющенка та Яценюка?

“Інтрига навколо нібито готовності частини фракції “Наша Україна - Народна самооборона” утворити коаліцію з Партією регіонів свідчить, що реалізується план виторгувати посаду прем’єр-міністра України для Віктора ЮЩЕНКА або Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Так відомий дисидент, ветеран національної демократії Богдан ГОРИНЬ прокоментував інформацію про рішення НУ-НС провести переговори про створення парламентської коаліції за умови призначення прем’єра від цієї фракції.

У переданому УНІАН коментарі Б.ГОРИНЬ відзначає, що “вони хочуть відправити у владу, молодшими колегами до Віктора ЯНУКОВИЧА, цих двох діячів. Достеменно відомо, що і В.ЮЩЕНКО і А.ЯЦЕНЮК на цих виборах зробили багато для перемоги В.ЯНУКОВИЧА. Їх критика на адресу чинної глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО та заклик голосувати у другому турі виборів проти всіх – зіграли значну роль у тому, що до влади прийшов промосковський ставленик В.ЯНУКОВИЧ».

За словами Б.ГОРИНЯ, такі наміри представників НУ-НС «працевлаштувати двох політиків, і будь-якою ціною залишитися при владі шкодять інтересам демократичного, європейського розвитку нашої країни».

«Це політична безпринципність. В.ЮЩЕНКО та А.ЯЦЕНЮК дурили український народ патріотичними гаслами на виборах, а насправді робили все, щоб Президентом став В.ЯНУКОВИЧ. Тепер вони хочуть отримати винагороду за свої старання», - переконаний дисидент.

Як відзначає Б.ГОРИНЬ, “особливого цинізму ситуації додає те, що публічні торги за прем’єрство В.ЮЩЕНКА частина НУ-НС розгортає саме в той день, як В.ЯНУКОВИЧА „вінчав на царство” Московський патріарх”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, голові фракції Миколі МАРТИНЕНКУ доручено провести переговори з фракціями Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина щодо можливості збереження чинної парламентської коаліції. Таке рішення ухвалено на зборах фракції «Наша Україна - Народна самооборона». При цьому у повідомленні зазначається, що НУ-НС пропонуватиме БЮТ і Блоку Литвина власну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України.

Водночас, у «Народній самообороні» назвали «підлогом» заяви політиків про те, що фракція НУ-НС вирішила провести переговори про створення коаліції.

У “Народній самообороні” відзначили, що в ЗМІ з’явилась інформація про те, що відбулось засідання фракції НУ-НС, на якому нібито було прийнято рішення делегувати своїх представників на переговори про створення коаліції з усіма фракціями, окрім комуністів. Депутат Олесь ДОНІЙ спростував, що фракція на сьогоднішньому зібранні приймала таке рішення, адже кворуму не було, тому, відповідно, ніяких легітимних рішень на ньому прийнято не могло бути в принципі.