Кому з політиків кияни довіряють найбільше (опитування)

У лютому до п’ятірки лідерів довіри киян увійшли Сергій ТІГІПКО, Віталій КЛИЧКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК та Микола ТОМЕНКО. Найменше ж кияни довіряють міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ.

Про це свідчать результати опитування “Рівень довіри киян українським політикам (лютий 2010 року)”, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Згідно з цим соцдослідженням, показники довіри киян до політиків є такими: С.ТІГІПКУ довіряють 72,9% киян (не довіряють 16,2%). Баланс довіри/недовіри становить 56,7%.

В.КЛИЧКУ довіряють 71,2% опитаних (не довіряють 18,9%). Баланс довіри/недовіри становить 52,3%.

Прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО довіряють 52,1% киян (не довіряють 39,5%). Баланс довіри/недовіри становить 12,6%.

А.ЯЦЕНЮКУ довіряють 48,9% опитаних (не довіряють 36,3%). Баланс довіри/недовіри дорівнює 12,6%.

М.ТОМЕНКУ висловили довіру 38,3% киян (не довіряють 39,7%). Баланс довіри/недовіри становить “мінус” 1,4%.

А також, згідно з опитуванням, Миколі КАТЕРИНЧУКУ довіряють 36,9% опитаних (не довіряють 40,1%). Баланс довіри/недовіри дорівнює “мінус” 3,2%.

Першому віце-прем’єр-міністру України Олександру ТУРЧИНОВУ довіряють 30,2% респондентів (не довіряють 51,2%). Баланс довіри/недовіри дорівнює “мінус” 21%.

Голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ довіряють 25% киян (не довіряють 63,6%). Баланс довіри/недовіри становить “мінус” 38,6%.

Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ довіряють 19,4% киян (не довіряють 70,7%). Баланс довіри/недовіри становить “мінус” 51,3%.

Юрію ЛУЦЕНКУ довіряють 18,2% опитаних (не довіряють 70,3%). Баланс довіри/недовіри дорівнює “мінус” 52,1%.

Віктору ПИЛИПИШИНУ довіряють 15,8% (не довіряють 44,6%). Баланс довіри/недовіри становить “мінус” 28,8%.

Віктору ЮЩЕНКУ довіряють 9,3% киян (не довіряють 82,4%). Баланс довіри/недовіри становить “мінус” 73,1%.

Олександру ПАБАТУ довіряють 5,1% (не довіряють 46,7%). Баланс довіри/недовіри дорівнює “мінус” 41,6%.

Голові Київради О.ДОВГОМУ довіряють 4,6% опитаних (не довіряють 81,4%). Баланс довіри/недовіри дорівнює “мінус” 76,6%.

Меру Києва та голові Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ довіряють лише 4,4% киян. При цьому серед українських політиків Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ не довіряє найбільша кількість киян – 92,8%. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має й найгірший баланс довіри/недовіри, який становить “мінус” 88,4%.

* * * “Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики 16-22 лютого 2010 року провело репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення міста Києва. Усього за місцем проживання опитано 1 000 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність формувалася таким чином, щоб населення десяти київських районів було пропорційно представленим. На завершальному етапі відбувався квотний відбір респондентів у домогосподарствах за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,1%.