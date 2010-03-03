У п'ятницю Януковича чекають у Кремлі таки з офіційним візитом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає 5 березня Москву з офіційним візитом на запрошення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що Кремль знизив статус візиту Президента України до Росії з офіційного до робочого після того, як для своєї першої зарубіжної поїздки після перемоги на виборах В.ЯНУКОВИЧ обрав не Москву, а Брюссель.

У той же час, в МЗС РФ заявляли, що присвоєння візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви статусу робочого пов`язане лише з тим, що офіційний візит за такий короткий термін підготувати неможливо. Крім того, за даними відомства, статус візиту ще може бути переглянутий - остаточне рішення має прийняти Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ.