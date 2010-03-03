Тимошенко терміново зібрала фракцію і сказала, що робити

Фракція БЮТ переходитиме в опозицію, не чекаючи формування нової коаліції у Верховній Раді.

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За словами А.ШКІЛЯ, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції БЮТ, яке відбулося одразу після голосування за відставку уряду.

А.ШКІЛЬ повідомив, що у засіданні фракції БЮТ брала участь Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми вирішили, що переходитимемо в опозицію, не чекаючи формування нової коаліції у ВР», - сказав А.ШКІЛЬ.

За його словами, під час засідання фракції обговорювалися також дії БЮТ в опозиції.